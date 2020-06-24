В оккупированном Крыму арестованного за второе симферопольское «дело Хизб ут-Тахрир» гражданского журналиста Руслана Сулейманова на месяц поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы.

Об этом рассказал отец политзаключенного Сервер Сулейманов, сообщает общественное движение «Крымская солидарность».

«Я узнал о том, что Руслан в психиатрической больнице, когда пришел в СИЗО-1 Симферополя, чтобы сделать передачу двум своим сыновьям — Эскендеру и Руслану. Они оба арестованы и сидели в одном изоляторе. Но для Руслана у меня не приняли передачу, сказали, что его на месяц отправлено на судебно-психиатрическую экспертизу», — рассказал он.

Руслан Сулейманов — учитель физики, гражданский журналист и стример «Крымской солидарности».

В феврале 2017 года Руслан Сулейманов был задержан возле дома Марлена Мустафаева и по постановлению суда отбывал административный арест — 5 суток за якобы несанкционированный митинг. Тогда в отношении Руслана провели принудительное дактилоскопирование, фотофиксацию, ботоскопию, отобраны образцы слюны на ДНК.

15 октября 2017 года принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар, позже обвинен в административном правонарушении и подвергнут административному штрафу в размере 10000 рублей.

28 марта 2019 года решением Киевского районного суда в Симферополе был арестован по уголовному делу. Ему вменили первую часть статьи 205.5 УК РФ. Политзаключенному грозит до 20 лет лишения свободы.

17 апреля 2019 года представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов «Крымской солидарности» после массовых обысков 27 марта в Крыму, призывая к их немедленному освобождению из СИЗО.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая Руслана Сулейманова.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении прав украинских политзаключенных в России.