Администрация киберпространства Китая оштрафовала за «отход от ценностей социализма» видеосервис Xigua от ByteDance — компании-создателя приложения TikTok.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, администрация киберпространства проверила 31 сервис, 10 из которых были оштрафованы.

Кроме ByteDance, оштрафовали сервисы, в которые инвестировал китайский холдинг Tencent — Bilibili, Huya и DouYu.

Отмечается, что такие санкции наложили за распространение «вульгарного контента», а сервисы «отходят от социалистических ценностей, портят атмосферу в обществе и ставят под угрозу здоровый рост молодежи».

АК Китая также запретила некоторым сервисам регистрировать новых пользователей и выпускать обновления для приложения.

Bloomberg отмечает, сервисы Huya и DouYu заявили о прекращении обновлений с 23 июня. Главный государственный телеканал Китая недавно раскритиковал Huya за размещение игровой рекламы на канале, предлагающем бесплатные онлайн-курсы для студентов, приезжающих на родину. В ответ компания закрыла страницу обучения и предложила возврат средств несовершеннолетним, которые потратили деньги своих родителей на игры, говорится в заявлении приложения.

Ранее социальная сеть TikTok объявила о планах по привлечению сотен экспертов и учреждений для производства образовательного контента.