Администрация киберпространства Китая оштрафовала за «отход от ценностей социализма» видеосервис Xigua от ByteDance — компании-создателя приложения TikTok.
Об этом сообщает Bloomberg.
Так, администрация киберпространства проверила 31 сервис, 10 из которых были оштрафованы.
Кроме ByteDance, оштрафовали сервисы, в которые инвестировал китайский холдинг Tencent — Bilibili, Huya и DouYu.
Отмечается, что такие санкции наложили за распространение «вульгарного контента», а сервисы «отходят от социалистических ценностей, портят атмосферу в обществе и ставят под угрозу здоровый рост молодежи».
АК Китая также запретила некоторым сервисам регистрировать новых пользователей и выпускать обновления для приложения.
Bloomberg отмечает, сервисы Huya и DouYu заявили о прекращении обновлений с 23 июня. Главный государственный телеканал Китая недавно раскритиковал Huya за размещение игровой рекламы на канале, предлагающем бесплатные онлайн-курсы для студентов, приезжающих на родину. В ответ компания закрыла страницу обучения и предложила возврат средств несовершеннолетним, которые потратили деньги своих родителей на игры, говорится в заявлении приложения.
Ранее социальная сеть TikTok объявила о планах по привлечению сотен экспертов и учреждений для производства образовательного контента.
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Администрация киберпространства Китая оштрафовала за «отход от ценностей социализма» видеосервис Xigua от ByteDance — компании-создателя приложения TikTok.
Об этом сообщает Bloomberg.
Так, администрация киберпространства проверила 31 сервис, 10 из которых были оштрафованы.
Кроме ByteDance, оштрафовали сервисы, в которые инвестировал китайский холдинг Tencent — Bilibili, Huya и DouYu.
Отмечается, что такие санкции наложили за распространение «вульгарного контента», а сервисы «отходят от социалистических ценностей, портят атмосферу в обществе и ставят под угрозу здоровый рост молодежи».
АК Китая также запретила некоторым сервисам регистрировать новых пользователей и выпускать обновления для приложения.
Bloomberg отмечает, сервисы Huya и DouYu заявили о прекращении обновлений с 23 июня. Главный государственный телеканал Китая недавно раскритиковал Huya за размещение игровой рекламы на канале, предлагающем бесплатные онлайн-курсы для студентов, приезжающих на родину. В ответ компания закрыла страницу обучения и предложила возврат средств несовершеннолетним, которые потратили деньги своих родителей на игры, говорится в заявлении приложения.
Ранее социальная сеть TikTok объявила о планах по привлечению сотен экспертов и учреждений для производства образовательного контента.