Министерство иностранных дел передало в Москву ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны РФ и оккупацией ею части суверенной территории Украины», — говорится в сообщении.

В МИД считают, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых «военных парадов», во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ- 21 «Град», а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», танки Т-72, БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта.

В ведомстве добавили, что цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних.

Напомним, 24 июня парады в честь 75-летия победы прошли в 28 городах России. Во многих других городах проводят праздничные мероприятия в других форматах, в том числе в виде торжественного шествия.