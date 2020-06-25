Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в 2015 году была не переаттестация, а судилище. По его словам, было потеряно огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, когда проходила переаттестация, то в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским. Также Геращенко говорит, что были неподходящие вопросы.

— Я не отвечал за всю переаттестацию целиком, но скажу еще раз: это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих. Есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить – а его просто так выбрасывали. Мы их потом восстанавливали на апелляционных комиссиях, - сказал он.

Замминистра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдиссон считает, что реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины.