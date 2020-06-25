В четверг, 25 июня, в Украине выпускники будут сдавать Внешнее независимое оценивание.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, основная сессия ВНО-2020 начинается тестированием по математике. Для участия зарегистрировались 186 072 человека.
Для входа в пункт тестирования участники должны подать три документа:
оригинал сертификата ВНО;
паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашение-пропуск для участия во ВНО (участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы).
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 200 баллов.
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В четверг, 25 июня, в Украине выпускники будут сдавать Внешнее независимое оценивание.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, основная сессия ВНО-2020 начинается тестированием по математике. Для участия зарегистрировались 186 072 человека.
Для входа в пункт тестирования участники должны подать три документа:
оригинал сертификата ВНО;
паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашение-пропуск для участия во ВНО (участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы).
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 200 баллов.