Президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других должностных лиц обвинили в преступлениях против человечества и военных преступлениях, в частности в убийстве, похищении людей, преследовании и пытках.
Об этом говорится в заявлении Палаты и специализированной прокуратуры Косово, расположенной в Гааге, пишет hromadske.
В обвинении говорится, что Тачи и его соратники несут уголовную ответственность за почти сотню убийств в период с 1998-2000 годов.
— Преступления касаются сотен известных погибших косовских албанцев, сербов, цыган и других этнических групп, а также политических оппонентов, - говорится в сообщении.
Прокуратура утверждает, что обвинения являются результатом длительного расследования и она может их доказать. Судья сейчас рассматривает обвинительное заключение, чтобы решить, следует ли подтвердить обвинения.
Кроме того, в заявлении отметили, что Тачи и Весели провели тайную кампанию, чтобы отменить закон о создании палаты и препятствовать ее деятельности.
Таким образом Тачи и Весели ставят свои личные интересы выше интересов жертв их преступлений и верховенства права, заявили в прокуратуре.
Тачи и Весели были среди основателей Армии освобождения Косово, которая в конце 1990-х воевала против сербских войск за независимость Косово. Тачи был политическим руководителем армии, Весели — главой разведки.
Тачи был премьер-министром Косово с 2008 до 2014 года, а с 2016 года стал президентом.
Косово — частично признанная республика на Балканах, граничит с Северной Македонией, Сербией, Албанией и Черногорией. В результате войны 1999 между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 парламент Косово провозгласил независимость, которую признали 97 стран ООН. Украина не признавала независимость республики.
Напомним, в 2018 году Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание в регионе собственной армии.
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Президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других должностных лиц обвинили в преступлениях против человечества и военных преступлениях, в частности в убийстве, похищении людей, преследовании и пытках.
Об этом говорится в заявлении Палаты и специализированной прокуратуры Косово, расположенной в Гааге, пишет hromadske.
В обвинении говорится, что Тачи и его соратники несут уголовную ответственность за почти сотню убийств в период с 1998-2000 годов.
— Преступления касаются сотен известных погибших косовских албанцев, сербов, цыган и других этнических групп, а также политических оппонентов, - говорится в сообщении.
Прокуратура утверждает, что обвинения являются результатом длительного расследования и она может их доказать. Судья сейчас рассматривает обвинительное заключение, чтобы решить, следует ли подтвердить обвинения.
Кроме того, в заявлении отметили, что Тачи и Весели провели тайную кампанию, чтобы отменить закон о создании палаты и препятствовать ее деятельности.
Таким образом Тачи и Весели ставят свои личные интересы выше интересов жертв их преступлений и верховенства права, заявили в прокуратуре.
Тачи и Весели были среди основателей Армии освобождения Косово, которая в конце 1990-х воевала против сербских войск за независимость Косово. Тачи был политическим руководителем армии, Весели — главой разведки.
Тачи был премьер-министром Косово с 2008 до 2014 года, а с 2016 года стал президентом.
Косово — частично признанная республика на Балканах, граничит с Северной Македонией, Сербией, Албанией и Черногорией. В результате войны 1999 между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 парламент Косово провозгласил независимость, которую признали 97 стран ООН. Украина не признавала независимость республики.
Напомним, в 2018 году Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание в регионе собственной армии.