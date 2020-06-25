Президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других должностных лиц обвинили в преступлениях против человечества и военных преступлениях, в частности в убийстве, похищении людей, преследовании и пытках.

Об этом говорится в заявлении Палаты и специализированной прокуратуры Косово, расположенной в Гааге, пишет hromadske.

В обвинении говорится, что Тачи и его соратники несут уголовную ответственность за почти сотню убийств в период с 1998-2000 годов.

— Преступления касаются сотен известных погибших косовских албанцев, сербов, цыган и других этнических групп, а также политических оппонентов, - говорится в сообщении.

Прокуратура утверждает, что обвинения являются результатом длительного расследования и она может их доказать. Судья сейчас рассматривает обвинительное заключение, чтобы решить, следует ли подтвердить обвинения.

Кроме того, в заявлении отметили, что Тачи и Весели провели тайную кампанию, чтобы отменить закон о создании палаты и препятствовать ее деятельности.

Таким образом Тачи и Весели ставят свои личные интересы выше интересов жертв их преступлений и верховенства права, заявили в прокуратуре.

Тачи и Весели были среди основателей Армии освобождения Косово, которая в конце 1990-х воевала против сербских войск за независимость Косово. Тачи был политическим руководителем армии, Весели — главой разведки.

Тачи был премьер-министром Косово с 2008 до 2014 года, а с 2016 года стал президентом.

Косово — частично признанная республика на Балканах, граничит с Северной Македонией, Сербией, Албанией и Черногорией. В результате войны 1999 между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 парламент Косово провозгласил независимость, которую признали 97 стран ООН. Украина не признавала независимость республики.

Напомним, в 2018 году Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание в регионе собственной армии.