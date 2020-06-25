Президент США Дональд Трамп пообещал, что не успокоится, пока не добьётся от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону.

Об этом он сказала на пресс-конференции в Белом доме, пишет Интерфакс-Украина.

— Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить, - сказал он.

По словам Трампа, сейчас, помимо США свои финансовые обязательства, касающиеся обороны, полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая ещё далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

Трамп рассказал, что по поводу оборонных расходов разошёлся во мнениях с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо, - заявил президент США.

Напомним, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше.