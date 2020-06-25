Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Гайду рассказал о результатах инспекции на завод «Океан» и пообещал поспособствовать снятию ареста с имущества предприятия.

Отметим, что вместе с Александром Гайду предприятие посетили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и нардепы Игорь Негулевский, Александр Пасечный, Максим Дырдин и Игорь Копытин. Политики осмотрели состояние цехов предприятия, его территории и лично проверили идет ли разграбление и распил на металл мощностей завода.

На своей странице в социальной сети Facebook Александр Гайду опубликовал фотографии завода и отметил, что лично убедился в том, что заявления о его якобы разграблении оказались ложью.

— За год, я вижу, как позитивные изменения, так и напряжение, сложившейся на судостроительном заводе «Океан»: арест, сокращения, обеспокоенность инвесторов, потеря прибыли, репутационные риски Команда народных депутатов Николаевщины и глава фракции «Слуга народа» Дивид Арахамия присутствовали на предприятии, мы убедились, что краны не режут на металлолом, люди ждут на работу, а руководство на восстановление своей репутации. У нас нет цели вмешиваться в работу правоохранительных органов, наша цель донести объективную информацию. Мы обеспокоены событиями и считаю необходимым написать коллективное обращение от народных депутатов в Офис Генерального прокурора, — заявил Александр Гайду.

Отметим, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Отметим, что не смотря на арест предприятия 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.

11 июня Василий Капацына устроил экскурсию по предприятию, чтобы показать, как ведутся работы и опровергнуть заявления народного депутата Украины Анны Скороход о «распиле» оборудования на металл.

19 июня Василий Капацына сообщил, что прокурор хочет передать имущество завода Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).