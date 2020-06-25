Министерство внутренних дел готовит законопроект о штрафах за оскорбление полицейского.

Об этом сообщил заместитель министра Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.

– После событий под судом у Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно, - рассказал он.

Кроме того, МВД собирается предложить усилить ответственность за использование газовых баллончиков «для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции».

– Когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это уже не мирная акция протеста. Это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок, - сказал Геращенко.

Напомним, что идея ввести штрафы за оскорбление полицейского не нова. В 2016 году группа депутатов внесла законопроект №5110 с поправками в ст.185 КУоАП, которые предусматривали наказание в виде 15-30 необлагаемых минимумов (255-510 гривен).