В вашем городе появился необычный яркий пикап с огромным мороженым на борту? Еще нет? Что же с нетерпением ждите, ведь 26.06.2020 ТМ «Ласунка» посетит Николаев, чтоб подарить его жителям незабываемые впечатления!

Все верно! Это «Производитель счастья» - торговая марка «Ласунка», который путешествует по городам Украины и делает его жителей счастливыми!

Ведь те, кто оказываются возле нашего фантастического пикапа, обязательно получают свою порцию счастья - мороженое! Таким образом ТМ «Ласунка» знакомит своих поклонников с новинками сезона 2020.

Компания «Ласунка» быстро отреагировала на изменение условий нашей жизни и, изменив формат «Праздника мороженого» - отправилась по городам Украины, чтоб поддержать соотечественников, поднять настроение и напомнить о том, что несмотря ни на что - лето не отменяется!

Даже с учетом того, что общение с пикапом «Производитель счастья» по понятным причинам ограничено, автомобиль оснащен всем необходимым: антисептиками, перчатками, масками, для того чтоб оно было абсолютно безопасным.

Счастливчики, которые оказались рядом, кроме мороженого, могут получить множество маленьких подарков. А фото на фоне пикапа ТМ «Ласунка» может стать счастливым шансом выиграть ценный приз - фирменный велосипед!

Для этого достаточно лишь:

- загрузить свое фото на сайт: svyato.lasunka.com

- собрать наибольшее количество лайков и забрать велосипед!

«Ласунка» скучает по встрече на Праздниках мороженого, поэтому и пытается такими маленькими шагами идти к тем счастливым временам!

Больше деталей на сайте: svyato.lasunka.com