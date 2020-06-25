Работы по обустройству зеленой зоны возле спортивной школы «Надежда» в Николаеве планируют закончить к середине сентября 2020 года.

Об этом пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Отмечается, что работы начались еще в декабре 2019 года, однако были приостановлены из-за вспышки коронавируса. На сегодняшний день фирма, занимающаяся реконструкцией данного участка, восстановила работы по обустройству территории.

— Фирма «Благоустройство-НК» уверяет, что до середины сентября зеленая зона приобретет новый вид, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ремонтные работы предусматривают проведение общестроительных работ, установку новых осветительных приборов (led-освещение), обустройство фонтана, озеленение территории (в том числе кронирование старых деревьев, корчевание пней, высадка новых деревьев, кустов, обустройство газонов), планировку территории.

Ранее сообщалось, что администрация Заводского района потратит 5,7 миллиона гривен на капитальный ремонт зеленой зоны у спортивной школы «Надежда».