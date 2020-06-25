Скриншот Facebook-страницы Николаевской ОГА

В июне Офис президента Украины (ОП) разослал письмо главам областных государственных администраций и Киевской городской государственной администрации. В нем ОП просит местные власти рассказывать о программе президента «Большое строительство», используя специально разработанный для этого одноименный брендбук.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на собственные источники.

Отчитаться о выполнении главы ОГА должны в течение недели. Письмо подписано заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко и содержит ссылку на брендбук.

«Бабель» получил копию письма и брендбук из источника в одной из облгосадминистраций.

Во время подготовки информационных стендов, буклетов, видео и фото, которые касаются программы президента, ОП просит использовать новый логотип, а в соцсетях — хештег #Великебудівництво. Также Офис президента хочет, чтобы на строящихся или ремонтирующихся объектах установили информационные борды в желтых или зеленых цветах, забрендировали спецодежду и технику — минимум 20 служебных автомобилей областных и районных государственных администраций. Из каких средств областные власти должны брендировать технику и изготавливать борды — в документе не сказано.

Все макеты перед печатью просят отправлять на согласование Александру Курдиновичу, его контакт тоже есть в письме. Курдинович возглавлял Госкомитет телевидения и радиовещания Украины с 2011 по 2014 год.

В комментарии «Бабелю» Александр Курдинович подтвердил, что Офис действительно рассылал такое письмо, но с ним никто ничего утверждать не должен. На вопрос, почему в письме указаны его контакты, Курдинович сказал, что «они [макеты] утверждаются немножко другим путем», и пообещал, что попросит ответить на остальные вопросы «уполномоченного человека». После вопроса о том, работает ли Курдинович в ОП, он положил трубку.

Частично просьбы из письма уже выполнили. Айдентику кампании на свои страницы в Facebook добавили 13 облгосадминистраций — они сменили обложки или аватарки: Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Свои аватарки в Facebook, согласно брендбуку, также обновили Кирилл Тимошенко и руководитель директората по вопросам информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева.

Напомним, что в список «большого строительства» Зеленского Николаевская облгосадминистрация внесла объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкцию школы № 36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.