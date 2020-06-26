Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране необходимо создать собственный мессенджер и «систему обмена интернет-сообщениями».

По его мнению это необходимо для того, чтобы «распространять среди населения достоверную информацию», сообщает государственное информагентство Туркменистана.

— Вместе с тем, президент акцентировал внимание на важности размещения площадок отечественных СМИ в популярных социальных сетях с целью донесения до мирового сообщества информации о достигнутых во всех сферах национальной экономики успехах, — сообщили туркменские СМИ.

Напомним, в конце марта стало известно, что власти Туркменистана запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.