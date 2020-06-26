Во время карантина, который закрыл небо и границы для большинства украинцев, некоторые украинские олигархи и политики продолжали совершать перелеты на частных самолетах и чартерах как по Украине, так и за ее пределы.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Среди тех, для кого работали аэропорты, журналисты зафиксировали Виктора Медведчука и Вадима Новинского, Валерия Хорошковского, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Сообщается, что разрешения на перелеты они получали от нескольких госучреждений – в частности, от Госавиаслужбы и СБУ.

5 июня журналисты зафиксировали, как в аэропорт «Борисполь» из Вильнюса прилетел внефракционный народный депутат Вадим Новинский. Борт летел в Украину из Санкт-Петербурга, сделав промежуточную посадку в столице Литвы.

Ранее, 15 апреля, депутат сообщал, что у него обнаружили коронавирус. 4 мая он объявил, что вылечился, получив отрицательный результат тестирования. Через 11 дней после прилета из страны, которая находилась в «красной зоне» по заболеваемости коронавирусом, Новинский, не пройдя двух недель обсервации, посетил заседание Верховной Рады.

В комментарии «Схемам» парламентарий рассказал, что летал в Россию встретиться с семьей, а после прилета дважды сдал ПЦР-тест, с отрицательным результатом. По его словам, «это освобождало» его от того, чтобы находиться на карантине дома.

Новинский также добавил, что разрешения на перелет ему дали Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и пограничная служба.

12 июня «Схемы» зафиксировали, как из Великобритании, которая на тот момент находилась в «красной зоне», в аэропорт «Борисполь» прилетел миллионер и давний знакомый президента Владимира Зеленского Валерий Хорошковский.

Журналистам на вопрос, как он смог вылететь из Украины и вернуться несмотря на закрытое авиасообщение, Хорошковский ответил, что у него есть монакский вид на жительство, который позволяет ему уехать в Европу.

В период карантина журналисты также заметили, что самолеты, которые принадлежат группе «Приват», в соответствии с онлайн-сервисом FlightRadar24, совершили около десяти перелетов между Днепром и Киевом.

В частности, 10 апреля «Схемы» сняли, как кортеж олигарха Игоря Коломойского уехал из «Борисполя» после того, как там приземлился самолет с Днепра. А 30 апреля съемочная группа заметила прилет бизнес-партнера Коломойского, олигарха Геннадия Боголюбова.

Коломойский объяснил, что разрешение на перелет ему давала Госавиаслужба. Олигарх сообщил, что согласовывает перелеты также в СБУ, но добавил, что это «геморрой большой, поэтому особо никто никуда не летал... без крайней необходимости».

По меньшей мере дважды во время карантина частным бортом летал харьковский бизнесмен Александр Ярославский. Его кортеж съемочная группа увидела в «Борисполе» 27 мая.

Сам Ярославский сказал, что не занимается организацией перелетов, а потому «понятия не имеет», как было получено разрешение.

Кроме того, журналисты обнаружили, что в период карантина, 1 июня, жена экс-нардепа Виталия Хомутынника Светлана смогла слетать в Германию на 8 дней и вернуться оттуда с пакетами элитных брендов.

Также 7 мая «Схемы» зафиксировали прилет из аэропорта «Ужгород» в аэропорт «Киев» (Жуляны) народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь», олигарха и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука с семьей.

Медведчук объяснил, что разрешения получал в связи с тем, что «приезжал на внеочередные пленарные заседания» Верховной Рады. Он подчеркнул, что самолет арендовал, а разрешения брала компания, «которая обслуживала перелет».

В украинских аэропортах изданию сообщили, что во время карантина приостанавливали пассажирские перевозки, а все рейсы, которые они обслуживали имели необходимые разрешения от госорганов.

В Мининфраструктуры за две недели на запрос издания так и не ответили. В Госавиаслужбе лишь отметили, что «предоставляли разрешения на перелеты воздушных судов», а не «на перелет конкретных физических лиц».

А в СБУ подчеркнули: «Служба безопасности Украины в пределах определенной законодательством компетенции осуществляет меры по защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. (...) Информация о возможных нарушениях при согласовании Государственной авиационной службой Украины выполнения указанных вами авиарейсов отсутствует».