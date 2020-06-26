Глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.

Об этом он заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

По словам чиновника, по некоторым историческим данным Николаев не всегда был полуостровом, так как когда-то его разделяла река, которая протекала в районе Дормашины. Александр Береза отмечает, что этот район — самая низкая точка города.

— Я интересовался историей города Николаева и я думаю, что ни для кого не секрет, что географически Николаев, по некоторым источникам, не всегда был полуостровом, когда-то его часть все же была островом. Город был островом как раз из-за реки, которая разрезала его наполовину и эта река как раз и проходила в районе Дормашины. То есть, это старое русло старой реки. Это самая низкая точка города, на которой при любом дожде скапливается много воды. Есть такое понятие - непогода. Я думаю, что во времена, когда по городу ездили телеги и кони они также бы стояли по колеса в воде. Это такая географическая особенность города, — заявил Александр Береза.

Дормашина после дождя

Он также отметил, что еще одной проблемой постоянного подтопления района Дормашины во время дождей является то, что жители частных домов незаконно сбрасывают свою канализацию в ливневки в этом районе.

— Основная часть незаконных врезок именно в старом центре. Может показаться, что это не является решающим фактором, но если задуматься, понимаешь, что в бытовую канализацию сбрасывается много всего. Это те вещи, которые не растворяются естественным путем, — отметил глава Центрального района.

Напомним, 24 июня, в Николаеве прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы города затопило. В частности, вода залила проспект в районе Дормашины и Садовой, а также параллельные ему улицы.