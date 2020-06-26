В Винницкой области разоблачена группа лиц, которая вымогала у местного предпринимателя 1,1 млн гривен, прикрываясь якобы связями в Офисе президента.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

– Прокуратура Винницкой области совместно с Управлением СБУ в области и следователями территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Хмельницком задержали во время передачи денег троих человек, которые безосновательно требовали у местного предпринимателя 1,1 млн грн несуществующего долга, прикрываясь связями в Офисе Президента (часть 4 статья 189 УК Украины), - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из вымогателей представился советником президента, а другой - бывшим сотрудником правоохранительных органов - генералом в отставке.

Они угрожали предпринимателю «проблемами с правоохранительными органами» и закрытием бизнеса в случае отказа оплатить долг.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. У них изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль и поддельное удостоверение советника президента.

Напомним, в январе Офис Генпрокурора предупреждал о мошенниках, действующих от имени его руководства. Сообщалось, что аферисты звонят от имени замгенпрокурора в другие учреждения и вымогают взятки.