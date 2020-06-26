В Верховной Раде депутатов хотят обязать вести онлайн трансляции всех заседаний и слушаний комитетов, кроме закрытых.

Об этом свидетельствует зарегистрированный в парламенте 25 июня законопроект №3745, нардепом Александрой Устиновой.

Инициаторами законопроекта выступили более 30 народных депутатов от разных парламентских фракций. Законопроект предлагает обеспечивать открытость работы комитетов Верховной Рады путем их обязательной онлайн трансляции через свои веб-страницы на официальном сайте парламента в глобальной информационной сети Интернет.

Отсутствие обязательной онлайн трансляции по мнению авторов законопроекта создает возможность злоупотреблений. Поскольку общественность не имеет доступа к информации о персональном голосовании депутатов на комитетах.

Согласно действующему закону, во время заседаний комитета ведется только общая стенограмма, из которой можно получить лишь информацию: сколько депутатов проголосовали «за», «против»или «воздержался» за соответствующее решение.

— Недавно депутаты на заседании бюджетного комитета Верховной Рады Украины проголосовали за выделение 2,6 миллиарда гривен из фонда по борьбе с COVID-19 на доплаты работникам МВД. Однако ни один гражданин Украины не может получить информацию о том, кто конкретно из депутатов проголосовал за это решение. Как оказалось бюджетный комитет не ведет видеофиксацию своих заседаний и учет персонального голосования. Чтобы не допустить такого в будущем и был зарегистрирован законопроект. Украинцы должны иметь право знать, за что голосуют депутаты и на что тратятся их налоги. Открытость и прозрачность заседаний — это защита от «нужных» решений и доступ к информации, — заявила Александра Устинова.

Напомним, закрытыми для прессы заседания сделало правительство экс-премьера Алексея Гончарука. Он объяснял это решение тем, что открытые заседания «превращаются в шоу». Также Гончарук говорил, что «прекратит показуху».