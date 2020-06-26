В акватории Березанского лимана в Очаковском районе Николаевской области одна из коммерческих структур планирует построить интермодальный порт, который мог бы стать одним из крупнейших на Черном море.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

Согласно презентации, новый порт планируют построить «для успешной конкуренции с российскими и румынскими портами и максимально выгодного использования транзитных возможностей Украины».

Авторы идеи отмечают, что объект должен быть самым крупным глубоководным портом на Черном море, а также интермодальным хабом — здесь будут пересекаться морской, речной, ж/д транспорт, а также в планах построить грузовой аэропорт.

Помимо аэропорта, на территории кластера планируют построить теплоэлектростанцию, завод по производству ветряных турбин, НПЗ, ж/д терминал, вертолетную площадку и туристический комплекс. На 25 километре причальной линии, по задумке, должны расположиться нефтетерминал, маслоналивной терминал, зерновой терминал, два терминала сыпучих грузов и несколько контейнерных терминалов.

Отмечается, что автором идеи выступает компания «Березань порт», которая была зарегистрирована 4 месяца назад — 5 февраля 2020 года. Размер уставного капитала компании составляет 50 тысяч гривен. К одним из видов деятельности компании относятся деятельность в сфере архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области. Уполномоченное лицо — Чумак Павел Валерьевич.

Указывается, что на строительство морского порта понадобиться 3 года и 5 миллиардов долларов. В целом создание нового порта, аэропорта, ж/д терминала и индустриальной зоны оценивают в 60 миллиардов долларов.

При этом, на реализацию первой части проекта необходимо 1,8 миллиардов долларов. За эти деньги планируется построить 5 километров причальной линии, а также начать обработку контейнеров и грузов общего назначения. Еще 0,5 миллиардов долларов намерены потратить на дноуглубление и подготовку фундаментов. Авторы идеи уверены, что первый этап строительства «будет завершен через год с момента начала строительства», а «через 1,5 года первая очередь морского порта Березань будет запущена».

В презентации сказано, что уже подготовлен эскизный проект порта, произведено исследование товарных потоков и экономическое обоснование, осуществлено проектирование подъездных транспортных путей, произведены исследования глубины фарватера и Березанского лимана, также компанией Jan De Nul произведена экспертная оценка дноуглубительных работ. Также определен перечень предварительных подрядчиков, которые будут производить дноуглубительные работы, строительство причальной линии, прокладку транспортных путей.

При этом сообщается, что проведены предварительные переговоры с инвестиционными фондами из Западной Европы и Ближнего Востока об участии в консорциуме и финансировании данного проекта.

Напомним, что китайская компания «COFCO» заявила о намерении расширить свой терминал по перевалке зерновых и масляничных в Николаевском морском порту.