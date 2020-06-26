Большинство украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию в 2020 году.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Социологи предложили респондентам три варианта для ответа: коронавирус появился природным путем и потом распространился по миру (17,6%), коронавирус появился искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью (29,3%) и коронавирус был специально разработан и умышленно распространен в мире для сокращения численности населения или нанесения вреда отдельным странам (36,7%).

В конспирологическию версию умышленной эпидемии больше всего склонны верить избиратели Олега Ляшко, Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко.

В версию со случайной утечкой вируса из лаборатории - избиратели Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

В версию природного происхождения вируса - избиратели Петра Порошенко.

Напомним, что вспышка неизвестной раньше коронавирусной болезни, поражающей легкие человека, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

С тех пор она разрослась в пандемию, количество заболевших по всему миру достигло 9,6 млн человек, умерли около 490 тысяч.

В Украину коронавирус попал не позже 3 марта, из-за него умерли 1086 человек