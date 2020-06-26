В пятницу, 26 июня, в рамках проекта «Николаев туристический» глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская выпустила новый видеообзор, в котором рекомендовала посетить некоторые кафе.

Об этом сообщается на публичной странице общественной организации в Facebook.

Видео имеет хронологию целого дня — завтрак, обед, ужин. Для завтрака рекомендуется посетить ZIZU boulangerie с французской кухней на улице Декабристов, 38/1.

Также говорится о возможности посетить детский городок «Сказка», который начинается в нескольких шагах от ZIZU. Ближе к обеду сюжет переносит нас к заведению «Мой Крым», на улицу Артиллерийская, 18/1.

– Очень аутентичное заведение, которое открыла крымско-татарская семья, уехавшая их Крыма после аннексии. Тут вы сможете насладиться настоящей крымско-татарской кухней, восточным колоритом и, конечно же, гостеприимством хозяйки заведения Ферузы, - говорит Татьяна Домбровская.

На ужин Татьяна рекомендует зрителям посетить небольшое семейное заведение «Запічок». Находится оно недалеко от Соборной, на улице Адмирала Макарова, 52. Здесь посетителям предлагают микс из итальянской и украинской кухни. Изюминкой заведения является крафтовое вино, которое делают на своей небольшой винодельне.

– Возле «Запічка» расположен костел Святого Иосифа и кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, а также можно прогуляться по живописной улице Лягина, - советует Татьяна Домбровская.

Ближе к ночи оказываемся возле California Republic&The Bar Upstairs на улице Московская, 37. Говорится о том, что именно этот ресторан стал победителем в голосовании жителей Николаева за любимое заведение в городе.

– Ресторан «Калифорния» по праву победил в нашем голосовании на сайте. Кроме вкуснейшей кухни это заведение пользуется огромной популярностью из-за своего бара на втором этаже, это место всегда наполнено молодежью, часто устраиваются всевозможные вечеринки и играют ди-джеи, - комментирует Татьяна.

Напомним, что Татьяна Домбровская инициировала проект «Николаев Туристический», целью которого является показать туристическую привлекательность города. Уже снято несколько видеообзоров на самые достопримечательные места Николаева, ознакомиться с которыми можно на канале ОО «Майбутнє Миколаєва».