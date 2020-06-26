Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что никакие изменения конституции России не могут помешать деоккупации Крыма.

Об этом он заявил во время торжественного поднятия на флагштоке МИД крымскотатарского флага, передаёт Украинская правда.

— Сейчас многие волнуются из-за изменений в российской конституции, которые, мол, должны зафиксировать «нерушимость границ России». Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства – зафиксированное в законе, указе президента или конституции этой страны – не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским, - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация полуострова всегда будут его приоритетом на посту.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным «референдумом», проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала «зеленых человечков» своими людьми.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз должен усилить давление на Россию за грубые нарушения прав человека и международного права в Крыму.