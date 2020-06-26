В пятницу, 26 июня, в Херсоне с рабочим визитом находится Президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, ряд местных СМИ объявили бойкот, так как, по их словам, их не уведомили о визите и не аккредитовали.
Об этом сообщает издание IPC-Херсон.
Журналисты отмечают, что глава Херсонской ОГА Юрий Гусев принял решение пригласить освещать визит президента только лояльные СМИ. В ответ на это несколько интернет-изданий вместо новостей публикуют пустые страницы.
— Меня и еще как минимум трех коллег не аккредитовали на мероприятия, связанные с визитом президента, — отметил у себя на странице Facebook редактор местного издания МОСТ Сергей Никитенко.
После того, как представители некоторых херсонских интернет-изданий заявили о желании устроить пикеты в местах, которые посетит президент, в Херсонской ОГА позволили аккредитовать всех желающих.
Отметим, что dо время визита на Херсонщину президент должен посетить Херсонский морской порт, весовой терминал на пункте габаритно-весового контроля «Консул» и стадион футбольной команды «Энергия».
Напомним, во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.
Такому заявлению предшествовала ситуация, когда чиновники запрещали доступ журналистам НикВести в здание аэропорта «Николаев», куда прилетел вчера утром Владимир Зеленский.
В ожидании визита президента в здании аэровокзала находились чиновники, правоохранители, а также кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа». Однако корреспондентов НикВести туда отказались пропускать, сославшись на то, что это режимный объект. Уже после того, как самолет президента приземлился в аэропорту и Владимир Зеленский прошел в здание аэровокзала, ему стало известно о ситуации. В результате, по его требованию, журналистов пропустили в здание.
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В пятницу, 26 июня, в Херсоне с рабочим визитом находится Президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, ряд местных СМИ объявили бойкот, так как, по их словам, их не уведомили о визите и не аккредитовали.
Об этом сообщает издание IPC-Херсон.
Журналисты отмечают, что глава Херсонской ОГА Юрий Гусев принял решение пригласить освещать визит президента только лояльные СМИ. В ответ на это несколько интернет-изданий вместо новостей публикуют пустые страницы.
— Меня и еще как минимум трех коллег не аккредитовали на мероприятия, связанные с визитом президента, — отметил у себя на странице Facebook редактор местного издания МОСТ Сергей Никитенко.
После того, как представители некоторых херсонских интернет-изданий заявили о желании устроить пикеты в местах, которые посетит президент, в Херсонской ОГА позволили аккредитовать всех желающих.
Отметим, что dо время визита на Херсонщину президент должен посетить Херсонский морской порт, весовой терминал на пункте габаритно-весового контроля «Консул» и стадион футбольной команды «Энергия».
Напомним, во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.
Такому заявлению предшествовала ситуация, когда чиновники запрещали доступ журналистам НикВести в здание аэропорта «Николаев», куда прилетел вчера утром Владимир Зеленский.
В ожидании визита президента в здании аэровокзала находились чиновники, правоохранители, а также кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа». Однако корреспондентов НикВести туда отказались пропускать, сославшись на то, что это режимный объект. Уже после того, как самолет президента приземлился в аэропорту и Владимир Зеленский прошел в здание аэровокзала, ему стало известно о ситуации. В результате, по его требованию, журналистов пропустили в здание.