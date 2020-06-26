Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Беларуси с предварительной передачей полномочий вниз. Ему представили несколько вариантов обновленной Конституции.
Об этом сообщает издание БелТа.
По его словам, изменения оказались недостаточно решительными.
— Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора, - заявил он.
Однако, он добавил, что возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад.
Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что во внутренние дела страны, в частности, в предвыборную гонку, вмешиваются извне.
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Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Беларуси с предварительной передачей полномочий вниз. Ему представили несколько вариантов обновленной Конституции.
Об этом сообщает издание БелТа.
По его словам, изменения оказались недостаточно решительными.
— Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора, - заявил он.
Однако, он добавил, что возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад.
Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что во внутренние дела страны, в частности, в предвыборную гонку, вмешиваются извне.