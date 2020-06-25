Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что во внутренние дела страны, в частности, в предвыборную гонку, вмешиваются извне.

Об этом он заявил, принимая кадровые решения, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть.

– Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет, - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам.

– Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это, - сказал он.

Лукашенко заявил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он убежден, что за его политическими оппонентами «стоят кукловоды».

– Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела. Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем, - добавил он.

Напомним, 22 июня кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда арестовали, предъявив обоим обвинения и избрав меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Виктора Бабарико заподозрили в «организации противоправной деятельности»: он якобы попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Напомним, в городах Беларуси на акциях против арестов политиков и активистов 19 июня правоохранители задержали около 120 человек.