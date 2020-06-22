Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда арестовали, предъявив обоим обвинения и избрав меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает Укринформ.

В штабе Виктора Бабарико пообещали, что судебные решения об аресте кандидата в президенты и его сына будут обжалованы.

Адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльчанка подтвердили журналистам информацию об аресте, но изложить суть предъявленных их клиентам обвинения не смогли, так как подписали соглашение о неразглашении материалов следствия.

«Он жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности», — отметил Дмитрий Лаевский.

Отмечается, что за время кампании с выборов снялись трое человек: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич. Пару дней назад кандидатуру снял и кандидат Юрий Губаревич.

Ранее сообщалось, что Виктора Бабарико заподозрили в «организации противоправной деятельности»: он якобы попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Напомним, в городах Беларуси на акциях против арестов политиков и активистов 19 июня правоохранители задержали около 120 человек.