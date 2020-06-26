Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Игорь Копытин заявил, что Министерство развития общин и территорий выделило 10 миллионов гривен на реализацию проектов на 129 округе, от которого он был избран в 2019 году.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Игоря Копытина, он хотел внести в список финансирования объекты жилья, однако в министерстве утвердили только проекты в сфере образования и спорта.

— Окончательно и официально: 129 округ получил около 10 миллионов гривен субвенций. Поздравляю с победой всех, кто вместе с нами готовил проекты, бумаги, экспертизы и приближал этот день. В приоритете Министерства развития общин и территорий на помощь было отмечено учреждения образования, здравоохранения и спорта (в частности, детские площадки). Деньги были выделены на уже существующие проекты, в которых был полный пакет документов и имеющиеся экспертизы. Наша команда пыталась подать в перечень проектов ремонт жилья с объектов по городу (крыши, подъезды - хотя бы по минимуму и те, что требуют немедленного вмешательства) - но эти объекты не попадали под целевое назначение субвенции, — заявил Игорь Копытин.

После политик рассказал на что именно пойдут 10 миллионов из субвенции.

— На что пойдут деньги? В Мешково-Погореловской ОТГ средства будут направлены на: капитальный ремонт наружной канализации Мешково-Погорилевской СОШ; укрепление стен и ремонт крыши дошкольного учебного заведения «Тополек». В Шевченковском ОТГ будет отремонтировано: Зеленогайский сад «Солнышко»; часть помещений амбулатории в поселке Полигон. В Воскресенской ОТГ субвенцию направлено на: капитальный ремонт части помещений ДОУ в селе Калиновка. В Николаеве за эти средства отремонтируют три детские спортивные площадки: на улице Колодезная, 3, Колодезная 37, и проспекте Центральном, 158, — отметил нардеп.

Напомним, что что Николаеву выделили средства из государственного бюджета в размере 20 миллионов гривен на строительство дюкера через реку Южный Буг в микрорайон Варваровка. После чего был объявлен тендер и Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с компанией «ВиК Технологии» по строительству дюкера через Южный Буг в микрорайон Варваровка на 73,8 миллиона гривен, работы по которому должны быть закончены 30 октября 2020 года.