Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел ход строительства автомобильных дорог в Херсонской области и ознакомился с работой пункта габаритно-весового контроля «Консул» на трассе М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Примечательно, что количество взвешиваний и суммы штрафов за четыре дня до приезда Владимира Зеленского значительно возросли. В частности, за это время количество взвешиваний составило четвертую часть от всех взвешиваний, проведенных с начала года.

Владимиру Зеленскому доложили, что за четыре дня с помощью этого комплекса было проверено 10 тысяч авто, составлено 263 акта о нарушениях габаритно-весовых норм и выписаны штрафы на общую сумму 64 тысяч евро.

С начала 2020 года на этом пункте было проведено более 41 тысяч взвешиваний, выявлено 437 нарушителей, начислено около 160 тысяч евро платы за проезд.

Глава государства в беседе с журналистами отметил, что не всем доволен, потому что комплекс не работал должным образом.

«Действительно, ездят машины. На 65% увеличилось количество зафиксированных нарушений по сравнению с предыдущими годами. У меня нет вопросов к людям, которые профессионально выполняют свою работу. Но это пока не похоже на ту операцию, которую мы проводим в нескольких областях. Здесь пока нет комплексного подхода», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Херсонские средства массовой информации устроили флешмоб — публикуют пустые страницы о визите в область президента Владимира Зеленского.