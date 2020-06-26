Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро за швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».

Об этом программа «Схемы» сообщает со ссылкой на три осведомленные источники.

Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины — Павла Скаленко, который вместе с экс-нардепом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили приговор в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых – «безусловного отбывания». Павлу Скаленко — 24 месяца тюрьмы.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом они отмывали средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику — Павлу Скаленко создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.

Сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, 20 апреля 2017 года Николая Мартыненко задержали по ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, так как «ВостГОКу» причинены 17,28 миллионов долларов убытков. Также задержали Сергея Перелому.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя САП просила суд взять Николая Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. Перелому также отпустили на поруки.