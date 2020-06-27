Экс-руководитель штаба «Национального Корпуса» и ветеран «Азова» Родион Кудряшов записал видеообращение к нардепу из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве, в котором призвал оппозиционного депутата встретиться лично и выяснить отношения как мужчины. Основанием стало обращение Ильи Кивы к Генеральному прокурору по поводу Кудряшова.

Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Национальный корпус».

В своем видео Кудряшов рассказал, что Кива написал обращение на имя Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой с требованием открыть против него уголовное производство за якобы «нападение на полицейского в декабре 2019 года». В свою очередь, патриот предложил не устраивать политические игрища с целью дискриминировать украинских националистов и поговорить «как мужчины» — лично.

— Я готов отвечать за свои слова и действия, и если надо общаться через прокурора, я не против. Но это же ты (Илья Кива, - прим.) обещал, что будешь втаптывать националистов в землю. Для того, чтобы расставить все точки над «і» вызываю тебя на поединок или на разговор. Как сам хочешь, - обратился Родион Кудряшов к нардепу.

Стоит отметить, что накануне депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива презентовал новую общественную организацию «Патриоты — За жизнь». По его словам, деятельность организации будет заключаться в оказании сопротивления националистическим ячейкам: таким, как «Национальный Корпус». Ранее на этой неделе, 23 июня, Кива также высказался в поддержку нардепа из фракции «Слуга народа» Сергея Литвиненко, в округе которого - №156 Ровенской области - состоялся протест националистов и местных жителей. Активисты высказались против призывов Литвиненко за проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса, но акцию протеста разогнала полиция совместно с «титушками». По версии Нацкорпуса, именно организация Кивы была причастна к «силовому разгону» протестующих.

Напомним, что в Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции «Слуга народа» — Максимом Бужанским и Гео Леросом.