Прокуратура Нидерландов на суде по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета МН17 представила запись новых телефонных разговоров, доказывающих, что самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса Бук.

Об этом сообщает NRC.

Телефонные записи показывают, что боевики думали, что сбили украинский истребитель. В 16:48, вскоре после крушения МН17, один из подозреваемых Леонид Харченко позвонил другому подозреваемому Сергею Дубинскому и сказал: «Мы уже на месте. Мы уже сбили «Сушку» (украинский самолет - прим.).

В 19:52 Дубинский набрал еще одного подозреваемого Олега Пулатова и спросил: «Скажите, наш Бук стрелял или нет?». Пулатов ответил: «Бук сбил «Сушку» после того, как «Сушка» сбила Boeing».

Затем Дубинский набрал главного подозреваемого боевика Игоря Гиркина и передал ему эту версию: «Сушка» ударила Boeing и после этого мы сбили «Сушку» нашим Буком. Хорошие новости, верно, Игорь?». Гиркин ответил: «Я не знаю, я, если честно, не верю этому».

Дубинский ответил: «Нас все равно будут обвинять, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я».

В прокуратуре напомнили, что других самолетов в этот день никто не сбивал, а в обломках МН17 нашли фрагменты от ракеты Бук. По мнению прокуратуры, другие версии не требуют дальнейшего расследования, поскольку существует много доказательств, указывающих на российскую ракету с Бука.

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли 298 человек, которые находились на борту: 283 пассажира, среди которых трое младенцев, и 15 членов экипажа.

В числе жертв — 193 гражданина Нидерландов, один из которых имел второе гражданство — США. В списке также значатся 43 подданных Малайзии, среди них 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 — Индонезии. Еще 10 жертв трагедии — подданные Великобритании, у одного из которых было второе гражданство — ЮАР. Среди погибших также 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 гражданин Канады и 1 — Новой Зеландии.