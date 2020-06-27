На подъездах к Николаеву со стороны Одессы и Киева дорожники приступили к уборке обочин.

Об этом в комментарии НикВести рассказал глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

В частности, работники подрядной организации «Строительная фирма Николаевавтодор» косят траву и убирают от мусора обочины.

— Мы обещали приступить к обочинам, убраться по Николаеву. Сейчас мы делаем подъезды к Николаеву в сторону Одессы, а дальше мы уберем кон-какие наплывы — сделаем ряд работ для того, чтобы привести это все в божеский вид. Все идет по плану, - сказал Владислав Невеселый.

По его словам, на сегодняшний день дорожники приводят в порядок обочины на киевской трассе (подъезд к Николаеву) и одесской трассе (подъезд к Николаеву со стороны Одессы).

При этом, Владислав Невеселый рассказал, что на следующей неделе работники приступят к ремонту дорожного покрытия на подъездах к Николаеву, в частности, на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев».

— На следующей неделе мы расширяемся — выходим на дорогу Н-24, выходим на Троицкий мост, подъезды к которому всем надоели — они разрушаются. Мы отремонтируем подъезды и само покрытие. Мы сейчас делаем уборку, но больше внимания будем уделять покрытию, поскольку множество ям и множество разрушений. Ресурс ограниченный, но надо сделать нормальную проезжаемость по области, - рассказал Владислав Невеселый.

Напомним, что фирмы депутата Николаевского горсовета Сергея Шульгача «Строительная фирма Николаевавтодор» и нардепа Игоря Негулевского «София-Гранит» поделили между собой подряды по содержанию дорог в области на 78 миллионов гривен.