В Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской из люка выливаются нечистоты.
Об этом редакции НикВести рассказали читатели.
— Это невозможно — запах ужасный. Оно все течет, фото не передает всей «прелести» того, что здесь происходит. Еще немного и там все будет в нечистотах, - рассказала жительница Николаева Александра.
Напомним, что Николаеве произошел прорыв канализации в Каскадном сквере в районе Спасского спуска, где из люка ключом бьют нечистоты.
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В Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской из люка выливаются нечистоты.
Об этом редакции НикВести рассказали читатели.
— Это невозможно — запах ужасный. Оно все течет, фото не передает всей «прелести» того, что здесь происходит. Еще немного и там все будет в нечистотах, - рассказала жительница Николаева Александра.
Напомним, что Николаеве произошел прорыв канализации в Каскадном сквере в районе Спасского спуска, где из люка ключом бьют нечистоты.