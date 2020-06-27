В Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской из люка выливаются нечистоты.

Об этом редакции НикВести рассказали читатели.

— Это невозможно — запах ужасный. Оно все течет, фото не передает всей «прелести» того, что здесь происходит. Еще немного и там все будет в нечистотах, - рассказала жительница Николаева Александра.

Напомним, что Николаеве произошел прорыв канализации в Каскадном сквере в районе Спасского спуска, где из люка ключом бьют нечистоты.