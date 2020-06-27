Возле Офиса президента в Киеве устроили митинг под лозунгом «Наше право — жить без боли» с требованием легализации медицинского каннабиса.

Об этом пишет hromadske.

Организаторами акции стали Украинское сообщество людей с рассеянным склерозом, Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью, сообщества «Афина. Женщины против рака», «Ветераны за медицинский каннабис», организации «Городские инициативы и Общественные Трансформации», «Украинские студенты за свободу», клуб Otel' и партии «Демократическая секира» и «Партия Зеленых».

Участники митинга призывают президента, правительство и парламент принять меры для скорейшего предоставления тяжелобольным пациентам доступа к препаратам на основе медицинского каннабиса. Также они требуют отчета о провале внедрения Стратегии государственной политики в отношении наркотиков — а именно ее составляющей, которая предусматривает научные исследования каннабиноидов.

Напомним, бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун заявила, что для легализации медицинского каннабиса не нужен какой-то специальный законопроект, достаточно Кабмину одобрить перенесение каннабиса из категории запрещенных веществ в категорию веществ с ограниченным оборотом.