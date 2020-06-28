Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о первых 100 днях работы и пообещала, что приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона еще впереди.

Об этом она рассказала в видеообращении, размещенном на сайте Офиса генпрокурора.

— 100 дней в должности генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно,«посадок». И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди, - сказала Ирина Венедиктова.

За весну, которая, по ее словам, стала «символической порой наказаний», 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы.

Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 — уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Венедиктова отметила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств, а в суд направлено более 30 тысяч дел.

— Сейчас суд принял обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 миллионов гривен убытков, - добавила генпрокурор.

Относительно преступлений в бюджетной сфере, по словам Ирины Венедиктовой, в суд направлено 829 обвинительных актов и принято более 260 обвинительных приговоров.

Напомним, что в Офисе президента планируют поощрять украинцев, которые будут сообщать о фактах коррупции, деньгами. Предлагается платить 10% от суммы взятки.