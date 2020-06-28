Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти, - сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты.

Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тысяч гривен, с 1 января следующего года — до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года — до 6,5 тысяч гривен.

Стоит отметить, что на 2020 год с 1 января размер минимальной заработной платыустановлен в размере4 тысячи 723 гривны. Такой ее размер предусмотрен вгосбюджете на 2020 год, который приняла Верховная Рада.

Напомним, размер среднемесячной номинальной заработной платы в Николаевской области в 2019 году составил 9976 гривен, что на 22,2% выше уровня заработной платы в 2018 году.