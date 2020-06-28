25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. В сетях появилось огромное количество информации о фальсификациях: это и карусели, и надомные аттракционы, и безусловное новшество этих выборов — уличное голосование.
Об этом сообщает НикВести.
Уличное голосование проходило в беседках, на подъездных лавках и даже в багажниках машин.
Отметим, что к примеру избирательный участок в багажнике установили во Владивостоке.
Напомним, что в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.
Среди ключевых изменений: подчинение главе Кремля высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех без исключения силовых органов. Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной и фактически преследование за отказ от Государственной трактовки событий Второй мировой войны.
В случае одобрения правок гражданами РФ, Россия признает внутреннее законодательство превалирующим над Международным правом, обозначит себя как правопреемника Советского Союза и закрепит за собой возможность создавать новые федеральные территории. Волеизъявление продлится с 25 июня по 1 июля 2020 года.
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25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. В сетях появилось огромное количество информации о фальсификациях: это и карусели, и надомные аттракционы, и безусловное новшество этих выборов — уличное голосование.
Об этом сообщает НикВести.
Уличное голосование проходило в беседках, на подъездных лавках и даже в багажниках машин.
Отметим, что к примеру избирательный участок в багажнике установили во Владивостоке.
Напомним, что в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.
Среди ключевых изменений: подчинение главе Кремля высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех без исключения силовых органов. Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной и фактически преследование за отказ от Государственной трактовки событий Второй мировой войны.
В случае одобрения правок гражданами РФ, Россия признает внутреннее законодательство превалирующим над Международным правом, обозначит себя как правопреемника Советского Союза и закрепит за собой возможность создавать новые федеральные территории. Волеизъявление продлится с 25 июня по 1 июля 2020 года.