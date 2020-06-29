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В России проходит голосование за новые конституционные поправки, среди которых есть та, которая позволит обнулить сроки Владимира Путина. В самом бюллетене значится всего один вопрос и в нем филологи нашли ошибку.
Об ошибке сообщила кандидат филологических наук, сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук Ольга Северская, пишет РБК.
По словам Северской, в формулировке вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» использован неверный падеж.
– Если мы настаиваем на «изменениях», то только «в Конституции», — отметила Северская.
По ее словам, составители бюллетеня пропустили слово «и решили, что и так сойдет». Она указала, что нужно было бы написать: «Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?».
Заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов сказал, что в формулировке есть стилистическая неточность.
– Это мое мнение, я не могу говорить от имени всего учреждения. Я уже сказал, что мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка «в Конституцию» предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции, я думаю, что корректнее была бы формулировка «в Конституции», — отметил он.
Стоит отметить, что в данном бюллетене по правилам и нормам русского языка вместо «в Конституцию» должно быть «к Конституции».
– «Изменения в Конституцию», «поправки в закон» — это естественное сокращение от «внесение изменений в Конституцию», «внести поправки в закон», так говорят те, кто имеет дело с законотворческим процессом, это их профессиональный жаргон. Я бы написал именно «внесение изменений в Конституцию», но, видимо, те, кто составлял вопрос для бюллетеня, даже не заметили, что привычная им краткая формулировка отличается от принятого в русском литературном языке, — заявил доцент РГГУ Александр Пиперски.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не считает, что эта ошибка «имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».
– С точки зрения филологической чистоты есть смысл ознакомиться с мнением этого института, что мы делаем, — заверил Песков.
Напомним, что в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.
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В России проходит голосование за новые конституционные поправки, среди которых есть та, которая позволит обнулить сроки Владимира Путина. В самом бюллетене значится всего один вопрос и в нем филологи нашли ошибку.
Об ошибке сообщила кандидат филологических наук, сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук Ольга Северская, пишет РБК.
По словам Северской, в формулировке вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» использован неверный падеж.
– Если мы настаиваем на «изменениях», то только «в Конституции», — отметила Северская.
По ее словам, составители бюллетеня пропустили слово «и решили, что и так сойдет». Она указала, что нужно было бы написать: «Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?».
Заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов сказал, что в формулировке есть стилистическая неточность.
– Это мое мнение, я не могу говорить от имени всего учреждения. Я уже сказал, что мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка «в Конституцию» предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции, я думаю, что корректнее была бы формулировка «в Конституции», — отметил он.
Стоит отметить, что в данном бюллетене по правилам и нормам русского языка вместо «в Конституцию» должно быть «к Конституции».
– «Изменения в Конституцию», «поправки в закон» — это естественное сокращение от «внесение изменений в Конституцию», «внести поправки в закон», так говорят те, кто имеет дело с законотворческим процессом, это их профессиональный жаргон. Я бы написал именно «внесение изменений в Конституцию», но, видимо, те, кто составлял вопрос для бюллетеня, даже не заметили, что привычная им краткая формулировка отличается от принятого в русском литературном языке, — заявил доцент РГГУ Александр Пиперски.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не считает, что эта ошибка «имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».
– С точки зрения филологической чистоты есть смысл ознакомиться с мнением этого института, что мы делаем, — заверил Песков.
Напомним, что в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.