В России проходит голосование за новые конституционные поправки, среди которых есть та, которая позволит обнулить сроки Владимира Путина. В самом бюллетене значится всего один вопрос и в нем филологи нашли ошибку.

Об ошибке сообщила кандидат филологических наук, сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук Ольга Северская, пишет РБК.

По словам Северской, в формулировке вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» использован неверный падеж.

– Если мы настаиваем на «изменениях», то только «в Конституции», — отметила Северская.

По ее словам, составители бюллетеня пропустили слово «и решили, что и так сойдет». Она указала, что нужно было бы написать: «Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?».

Заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов сказал, что в формулировке есть стилистическая неточность.

– Это мое мнение, я не могу говорить от имени всего учреждения. Я уже сказал, что мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка «в Конституцию» предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции, я думаю, что корректнее была бы формулировка «в Конституции», — отметил он.

Стоит отметить, что в данном бюллетене по правилам и нормам русского языка вместо «в Конституцию» должно быть «к Конституции».

– «Изменения в Конституцию», «поправки в закон» — это естественное сокращение от «внесение изменений в Конституцию», «внести поправки в закон», так говорят те, кто имеет дело с законотворческим процессом, это их профессиональный жаргон. Я бы написал именно «внесение изменений в Конституцию», но, видимо, те, кто составлял вопрос для бюллетеня, даже не заметили, что привычная им краткая формулировка отличается от принятого в русском литературном языке, — заявил доцент РГГУ Александр Пиперски.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не считает, что эта ошибка «имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».

– С точки зрения филологической чистоты есть смысл ознакомиться с мнением этого института, что мы делаем, — заверил Песков.

Напомним, что в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.