Из-за обвала на шахте «Привольнянское» ПАО «Лисичанскуголь» один шахтер погиб, еще один травмирован.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook.

– В 23:30 из-за обвала на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь» погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу в Лисичанск, - написал Михаил Волынец.

В ГСЧС о происшествии пока не сообщается.

Напомним, ранее на шахте «Схидкарбон» в населенном пункте Юрьевка в оккупированной Луганской области произошел взрыв.