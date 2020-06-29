Вследствие вражеских обстрелов возле Крымского в понедельник ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Российские оккупанты применили по позициях украинских защитников вблизи Крымского минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
– Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное, - отмечает в пресс-центре.
Украинские военные открывали ответный огонь.
Напомним, ранее в воскресенье, 28 июня, в зоне боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов со стороны вооруженных формирований, поддерживаемых Россией. Потерь среди украинских военных не было.
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Вследствие вражеских обстрелов возле Крымского в понедельник ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Российские оккупанты применили по позициях украинских защитников вблизи Крымского минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
– Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное, - отмечает в пресс-центре.
Украинские военные открывали ответный огонь.
Напомним, ранее в воскресенье, 28 июня, в зоне боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов со стороны вооруженных формирований, поддерживаемых Россией. Потерь среди украинских военных не было.