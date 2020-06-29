Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявляет, что организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия.

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

– Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для РФ политические и правовые последствия. Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления, - сказал Василий Боднар.

Помимо этого, он подчеркнул, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию «голосования» на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО, в том числе путем усиления санкционного давления на РФ.

Замглавы МИД также выразил надежду на то, что граждане Украины, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом с точки зрения международного права нелегитимном голосовании.

Как известно на данный момент, изменения в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

Напомним, 25 июня в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.

Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.