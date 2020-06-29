В понедельник, 29 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом свидетельствует вечерняя сводка операции Объединенных сил

Утром захватчики дважды обстреляли украинских защитников вблизи Хутора Вильный. Противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три раза агрессор нарушал режим прекращения огня около Крымского. Сначала российские наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже враг применил еще и минометы калибра 120 мм.

Также оккупанты дважды открывали огонь неподалеку Березового. На этом участке фронта противник обстреливал наших воинов из ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

– С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь врачей. В ответ на обстрелы для прекращения агрессивных действий оккупантов наши подразделения открывали огонь. Захватчики получили адекватный ответ от украинских защитников. Потери противника уточняются. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет, - отмечают в пресс-центре.

Напомним, ранее в воскресенье, 28 июня, в зоне боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов со стороны вооруженных формирований, поддерживаемых Россией. Потерь среди украинских военных не было.