Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее подчиненные задним числом оформили постановление и этот документ «волшебным образом» появился в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения - содержания под стражей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– 10 июня я написал пост о том, что генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, который прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку «поручение», то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было. Во время встречи в кабинете Венедиктова и «вся прокурорская рать» пыталась нас убедить, что никакого постановления было не нужно. Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны.

По словам защитника Порошенко, необходимого постановления не было, но через некоторое время оно все же оказалась в материалах дела, поскольку в прокуратуре «перечитали кодекс». Постановление появилась в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения.

Головань считает, что по незнанию законодательства, в тексте постановления указаны статьи кодекса 109 и 382, «которые были закрыты еще 25 мая».

– Генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями, - отметил он.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого.