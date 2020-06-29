По состоянию на утро 29 июня в Вооруженных силах Украины 180 человек болеет острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии от COVID-19 выздоровели 310 человек, 5 в следствие коронавирусной болезни скончались, информирует пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

– На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 569 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19. Военнослужащий из Киевской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние его здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине в течение 28 июня выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни.