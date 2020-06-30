Американский стартап Eau de Space собрал более 40 тысяч долларов на производство парфюма, который пахнет космосом.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В июне на платформе Кickstarter был запущен сбор средств для создания парфюма, который пахнет космосом. Продукт получил название Eau de Space.

Изначальной целью команды Eau de Space было собрать 1969 долларов — сумма, необходимая для начала производства. В настоящее время собрано более 48 тысяч долларов.

По словам Мэтта Ричмонда, менеджера по продукции Eau de Space, аромат был разработан Стивом Пирсом — химиком и основателем компании Omega Ingredients, которая занимается производством натуральных ароматизаторов, по запросу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Управление заключило с Пирсом контракт в 2008 году и планировало использовать получившийся аромат для тренировки астронавтов, чтобы запах космоса был для них привычным. Разработки заняли у специалиста 4 года.

Ричмонд описал этот запах как «смесь пороха, обжаренного стейка, малины и рома». Приобрести парфюм можно по цене в 30 долларов. Доставка продукции начнется в октябре.

Как указано на Кickstarter, основной целью компании Eau de Space является повышение интереса к STEM-обучению. Этот такой подход к образовательному процессу, когда основой приобретения знаний является простая и доступная визуализация научных явлений. Потому Eau de Space намерена за каждую купленную бутылку парфюма жертвовать еще одну образовательным учреждениям.