Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала окончательные результаты первого тура выборов президента, в котором победил Анджей Дуда.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

По данным после обработки 100% электронных протоколов, действующий глава государства Дуда занял первое место, получив 43,50% голосов.

На втором месте кандидат от «Гражданской платформы», мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,46% голосов. На третьем — антисистемный кандидат Шимон Головня с 13,87%. Согласно данным экзит-пола, которые были обнародованы сразу после голосования, за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковського — 30,4%, а Головню — 13,3%.

Явка избирателей составила 64,51 процента. Это больше, чем на предыдущих президентских выборах пять лет назад. Тогда в первом туре проголосовали 48,96% лиц, имеющих право на участие в выборах. Через две недели состоится второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского.

Напомним, в этот раз в Польше голосовали необычно, по смешанной системе — традиционно или почтой, о чем нужно было предупредить избирательную комиссию заранее. Избирателю разрешили выбирать, прийти на участок или выслать голос в конверте. Правда, в населенных пунктах с большим количеством заболевших голосование сделали исключительно дистанционным.