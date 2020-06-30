Генеральный директор теплоснабжающей компании «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко заявил, что ремонтные бригады начнут ликвидировать разрытия и укладывать новый асфальт на этих местах только после того, как просохнет грунт.

Об этом он заявил во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного заседания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

По словам Юрия Кишко, всего в городе «Николаевская ТЭЦ» устроила 7 разрытий по городу и ожидает, когда просохнет грунт в этих местах, чтобы завершить ремонтные работы.

— Мы сегодня выясняем в каком состоянии грунт. Уже на этой неделе мы планируем засыпать разрытия по улице Пограничной. После посомотрим на другхи разрытиях в каком состоянии грунт, просох ли он. Впереди хороший прогноз погоды, дождей уже не ожидается, все высохнет и мы будем асфальтировать разрытия, — заявил Юрий Кишко.

Напомним, ЧАО «Николаевская ТЭЦ» проведет замену теплосетей по улице Московской, 3 Слободской и Лягина.