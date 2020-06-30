Пятый президент Украины, народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований 30 июня.

Об этом адвокат Порошенко Игорь Головань написал в Facebook.

– Отвечаю на вопрос журналистов о том, собирается ли Порошенко приходить на допрос в ГБР 30 июня. Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. «Видосики», объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет, – написал Головань.