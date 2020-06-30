Генеральный директор «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко заявил, что за этот сезон компания собирается совершить 15 разрытий по городу для ремонта теплосетей.
Об этом он заявил во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.
По словам Юрия Кишко, всего в городе «Николаевская ТЭЦ» устроила 7 разрытий к которым в июле добавятся еще 8.
— Всего будет 15 разрытий. Добавятся 2 на улице Пограничной ближе к автовокзалу. Эти разрытия будут после проведения соответствующих конкурсов. Это будет где-то в середине июля, — заявил Юрий Кишко.
Напомним, Юрий Кишко заявил, что ремонтные бригады начнут ликвидировать разрытия и укладывать новый асфальт на этих местах только после того, как просохнет грунт.
Генеральный директор «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко заявил, что за этот сезон компания собирается совершить 15 разрытий по городу для ремонта теплосетей.
Об этом он заявил во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.
По словам Юрия Кишко, всего в городе «Николаевская ТЭЦ» устроила 7 разрытий к которым в июле добавятся еще 8.
— Всего будет 15 разрытий. Добавятся 2 на улице Пограничной ближе к автовокзалу. Эти разрытия будут после проведения соответствующих конкурсов. Это будет где-то в середине июля, — заявил Юрий Кишко.
Напомним, Юрий Кишко заявил, что ремонтные бригады начнут ликвидировать разрытия и укладывать новый асфальт на этих местах только после того, как просохнет грунт.