Генеральный директор «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко заявил, что за этот сезон компания собирается совершить 15 разрытий по городу для ремонта теплосетей.

Об этом он заявил во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

По словам Юрия Кишко, всего в городе «Николаевская ТЭЦ» устроила 7 разрытий к которым в июле добавятся еще 8.

— Всего будет 15 разрытий. Добавятся 2 на улице Пограничной ближе к автовокзалу. Эти разрытия будут после проведения соответствующих конкурсов. Это будет где-то в середине июля, — заявил Юрий Кишко.

Напомним, Юрий Кишко заявил, что ремонтные бригады начнут ликвидировать разрытия и укладывать новый асфальт на этих местах только после того, как просохнет грунт.