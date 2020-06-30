Посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что страна готова помось Украине войти в состав Европейского Союза.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

Несмотря на то, что страна уже вышла из состава Евросоюза, в Британии говорят, что хотят помочь со вступлением.

По словам посла, премьер-министр Борис Джонсон хотел видеть крепкий блок и больше разнообразия в плане торговли. Поэтому был референдум, на котором приняли решение выйти из ЕС.

— Это результат референдума, это то, что британцы хотят для своей страны, - сказала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас очень удобный момент для вступления в Европейский Союз после выхода Великобритании из блока.