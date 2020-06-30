Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщают «Крым.Реалии».

Он отметил, что компании имеют право судиться, но если говорить о самом государстве, то Украине важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

— А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация, — заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что замглавы МИД Украины Василий Боднар заявляет, что организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия.